KRISTIJANOVA SESTRA OPLELA! HOĆE DA SE SUOČI SA STANIJOM: Neka mi se javi, reći ću joj šta bih volela!

Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović mesecima unazad vode rat putem društvenih mreža, a veoma napeto je postalo kada je Golubović u rijalitiju izjavio da će ubiti Staniju ukoliko mu se ne izvini jer mu je spominjala decu.

Stanija je na ovo odmah reagovala, te je podnela krivičnu prijavu. Kristijanova sestra Dunja je istakla da bi volela da porazgovara sa Dobrojevićevom i da se ona izvini Goluboviću kako bi se okončao ceo haos.

"Pratim "Zadrugu", dosta sam u svemu tome. On je šest puta privođen zbog svojih glupih izjava. On stvarno nekad lupi, uvredi. Ovo je sve javna scena, na njima je da se prepucavaju. Ja sa rodbinske strane mogu da kažem da to ne podržavam, ali njegov boravak u "Zadruzi" podržavam. Ja Staniju nikada nisam upoznala, Kristijana sam smirivala da ne uradi ništa što bi štetilo porodici. Ja znam da ako Stanija priđe i kaže Kristijanu: "Kristijane, izvini zbog Vere", ja znam da će joj on oprostiti, znam kakav je. Nikad se on ne bi zaleteo na nju ,ne bi on to uradio. Kaže nešto, pa se kaje. Volela bih da njih dvoje popričaju, da se ona njemu izvini, on će joj sigurno oprostiti", priča Kristijanova sestra Dunja i dodaje:

"Ja nemam loše mišljenje o Staniji. Možemo da se nađemo i da popričamo. Mi porodično želimo to izvinjenje, samo zbog devojčice, ništa drugo. Na kraju krajeva, neka mene Stanija kontaktira... Ja ću njoj reći da bih volela da mu se izvini. Mene ne zanima njen život, zanima me samo izvinjenje, samo zbog male Vere. Ja nju ne zovem ni "Stanija Onanija", meni to ne priliči. Ukoliko devojka bude želela da me kontaktira ispred vas (novinara) ja sam otvorena za razgovor", rekla je Kristijanova sestra.

