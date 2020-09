ONA JE GASTOZOV ANĐEO ČUVAR! Rijaliti učesnica brani ga i zbog toga je MRZE, a onda joj je otac očitao BUKVICU!

Gost emisije u rijalitiju je Dragan Novakov, otac Jovane Novakov Šmizle.

Šmizla je priznala kako se oseća kada je videla oca, a on je imao i nekoliko primedbi na njen račun.

"Sad sam dobro. Ne znam ni da li sam srećna ili tužna. Emotivna sam. Posle brata, najviše sam vezana za oca. On mi je bolna tačka", rekla je Jovana, pa dodala:

foto: Printscreen/Happy

"Nisam ga obrukala. Znao je da ga ne bih kompromitovala. Njemu su intimni odnosi u rijalitiju grozni i to ne voli. To svakako ne bih priredila svojima. Tata je rekao da sve može, osim toga. To ne bi voleo da doživi. Sa roditeljima imam blizak odnos, ali zna se do koje granice."

"Nisam voleo da je gledam u rijalitiju jer je bila grozna. Nisam voleo da je gledam kako se obračunava i svađa. Nadam se da će ostati dostojanstvena. Sada ima sukob sa Gastozovim navijačima. Okomili su se na nju i uopšte ne razumeju da su oni dobri", rekao je Dragan.

"Znam da ću uvek biti kriva šta god uradila. Branim ga uvek, ali vidim da ne bi trebalo", rekla je Šmizla.

"Ne možeš da budeš njegov čuvar. Gastoz je odrastao i ume da se čuva i izbori za sebe. Hoćeš da budeš anđeo čuvar, a zbog toga ćeš biti na lošem glasu kod publike", savetovao je otac.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

Kurir