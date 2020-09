NISAM MU OPROSTILA, OSTAO JE ČEMER U MENI, LUNA JE BILA U PROLAZU! Nadica bez dlake na jeziku, progovorila o bivšem ZETU

Nadica Zeljković progovorila o bivšem zetu Slobi Radanoviću, pa istakla da mu nikad nije oprostila.

"Da li ste oprostili Miljani i što vas je izvređala i što sam je uporedila sa Lunom Đogani?", glasilo je pitanje.

"Nisam čula da me je uvredila, ali ja nju doživljavam na neki specifičan način. Ja nju razumem, to je sve šou biznis, to se tako desilo. Bilo mi je žao kako je ona to doživela, što je jedna Nadica nije dala problem", rekla je Nadica.

"Da li ste na neki način oprostili Slobi i Luni, što su upropastili na neki način život Kiji?", glasilo je sledeće pitanje.

"Sve što sam prošla kroz keca, mediji su bili sa mnom. Ja nisam zamerala ni tada, jer sam usmerila ljubav ka mom detetu. Oprostila sam im sve, neka ide svako svojim putem. Ona je bila u prolazu, te njihove velike ljubavi došlo, pa prošlo. A Bobi našem, što je iz naše kuće otišao u rijaliti, skoro sam počela da razmišljam, neki čemer je ostao u želudcu. Mislim, evo, javno ću reći, nisam mu oprostila. Kada sam sada ušla ovde, osećala sam se loše", objasnila je Nadica.

"Kija je dosta puta patila, koliko voli, toliko pati. Ja sam osetljiva na nju, znate i iz kojih razloga. Ja sam samohrana majka, ne volim da se svađam sa ženama, volim borbene žene. Moje dete je prošlo kroz pakao, ali mi je obećala da ćemo se više smejati", dodala je Kijina majka.

