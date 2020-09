ISKORIŠĆAVAO ME JE I MANIPULISAO SA MNOM! Anja u nervnom rastrojstvu, ne može da dođe sebi zbog Cveletove AFERE! (VIDEO)

Anja Todorović je u spavaćoj sobi otvorila dušu Đorđu Milutinoviću, i zaplakala zbog Cveleta.

"Ja sam mislila da nisam dovoljno dobra, i kleo se kako mi je sve rekao. A sada ovde saznam za gole snimke, ispadam glupa, jer sam mu verovala. On je sa mnom manipulisao", rekla je Anja.

"Ja sam njemu rekla a ću da poludim ovde i da ovo nije za mene. ne mogu da verujem da me je varao, a molila sam ga da mi sve prizna. Dok sam se ja žalila on me je osuđivao, i tada sam shvatila da on mene koristi. Ja privlačim muškarce, a on je napravio da ja mislim kako sam najodvratnija, i ons ve što mi uradi on me izmanipuliše", rekla je Anja.

