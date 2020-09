NIKO NE MOŽE DA VERUJE DA SE OVO DEŠAVA! Miljana i Mišel piju kafu i normalno pričaju, glavna tema im je ZOLA! (VIDEO)

Miljana Kulić i Mišel Gvozdenović prvi put su razgovarali bez "haosa" i to o njenom dečku Lazaru Čoliću Zoli.

"Ti si malo pshički rastorojena, jesi li pričala nekada sa psihijatrom?", upitao ju je Mišel, ali Miljana je za sebe rekla da je nestabilna.

"On je mene toliko zatvorio, da me je odvojio od porodice. Ja se ne javljam ni majci sa kojom imam najbolji odnos, meni je majka sve, a kada sam sa njim on mi samo mane traži, i ja san uvek onda nervozna. Ja ne znam kako da se odbranim od toga", rekla je Miljana.

