SEKAO SAM SE, VADIO SAM CREVA U STANICAMA MILICIJE! Kristijan kaže da ima više dela nego Ivo Andrić, a jedno mu je HIT

Kristijan Golubović ispričao je zadrugarima svoja iskustva sa policijom, kao i neke stvari koje još nikome javno nije otkrivao.

- Imao sam ja bliski susret i sa onima koji odmah ispituju i koji su opasni, do onih koji samo sede, ćute i posmatraju, pa mi dođe da mi kažem "Šta me tako gledaš koji k*rac?", a on samo kaže kolegi "taj je" i izađe - rekao je Golubović.

- Ja imam više dela nego Ivo Andrić. To je institucija koj uopšte nije naivna. Oni znaju. Ja sam se mazao govnima, sekao sam se, vadio sam creva u stanicama milicije, tukao se sa celom stanicom, iskakao kroz prozor, propadao kroz garaže. Jednom sam propao kroz fiću, vadili me vatrogasci... ja sam im bio takav problem da to nije bilo normalno.

Potom se osvrnuo na period kada je i zadrugarka Ljiljana Stevanović radila.

- To je tad bilo kada su imali dozvolu da biju pendrecima do mile volje. Vežu te, deru te, kao vola u kupusu... zna to i ona sve, samo javno ne sme da iznosi. Bio je to perod 80-ih, početkom 90-ih - rekao je Golubović, a mnogi su ostali zabezeknuti kada su čuli njegovo izlaganje.

