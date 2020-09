MOJ MUŽ NAPRAVIO JE DETE MALOLETNICI: Marijana do detalja ispričala kako se SMUVALA sa Bibom Strujom! Ima TEŠKU prošlost

Biba Struja i Marijana mazili su se celu noć ispod pokrivača, a razmenili su i nekoliko sočnih poljubaca.

Ona je nedavno otvorila dušu i ispričala kako je upoznala Bibu.

"Prvi brak mi je pukao jer moj muž napravio dete maloletnici. To se dešavalo kada nam je ćerka bila mala. Ta devojka je imala 16 godina. Davala sam joj čokolade i gledala sam je kao dete. Oni su ostali u vezi. Radila sam u Austriji kako bih zaradila za nas. Drugi brak mi se zadesio tamo. To se skoro završilo. Nismo imali finansijke mogućnosti da bismo uspeli. Posle razvoda sam odmah upoznala Bibu. On mi je radio terapeutske masaže i ja sam izašla iz depresije", priznala je Marijana.

