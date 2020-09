BILA SAM U ŠOKU: Nina Prlja uletela u tuš kabinu Nevenu Ciganoviću, a odmah pogledala DOLE! NIJE JOJ BILO DOBRO!

Nina Prlja doživela je neprijatnost kada je ušla u kupatilo, a onda u tuš kabini koja je bila otvorena videla potpuno golog Nevena Ciganovića kako se tušira.

"Neven je stajao u tuš kabini sa otvorenom zavesom i ne znam šta je tamo radio, bila sam u šoku", rekla je Nina, na šta je Neven odgovorio.

"Meni je jako čudno to što me Nina nije pogledala u oči, već me je pogledala niže", rekao je Neven, pa dodao:

"Nisam radio operaciju svoje muškosti, svi znaju moj problem sa trajnom erekcijom, nažalost, to je možda ostavilo takve posledice da tako izgleda kako izgleda. Ja sam zadovoljan što se toga tiče sada, hodam bez srama."

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

Kurir