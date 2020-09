VOLI ČUDNE IGRICE, DA GA BIJU I MALTRETIRAJU! Elena progovorila o PRLJAVIM FANTAZIJAMA koje ima dečko male Džehve, otkrila SVE!

Elena Stojčić je tokom podoneva dobila pitanje koje se ticalo sadašnjeg dečka Teodore Džehverović, košarkaša Nina Čelebića.

foto: Printscreen/Premijera

"Da li ti se udvarao Teodorin dečko", glasilo je pitanje, na šta je ona kao iz topa odgovorila:

"Da, to je dugo trajalo, i voli neke čudne igrice. Voli da ga biju, gaze, maltretiraju, on je to pričao da voli i tražio mi je to. To je bilo pre 5-6 godina. Mi se nikada nismo videli. Bilo mi je zanimljivo da se dopisujem i da ga ispitujem".

foto: Pritnscreen

"Sedeli smo na kafi jednom, i Teodora je prošla pored nas, sa dečkom. Elena je rekla da ga zna, i rekla kako je perverzan. Trazio joj je da ga štiklama gazi po testisima!" , dobacio je Lepi Mića.

Kurir.rs/I.B.

Kurir