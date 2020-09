MILJANA I MIŠEL ZAJEDNO U KREVETU! Kulićeva sela na Gvozdenovića, pa mu ZAPRETILA Zolom!

Miljana Kulić ne prestaje da provocira Mišela Gvozdenovića, a sada je otišla korak dalje, te je legla pored njega i nije mu dozvolila da zaspi.

Naime, ona je otišla kod njega u pab i uzela mu pokrivač, a zatim legla pored njega, dok joj je on sve vreme govorio da se pomeri.

foto: Pritnscreen

"Hajde, ja sam i došla da pokažem da si psihopata! Ali ja sam veća", pokušavala je da ga isprovocira Miljana dok je Mišel pokušavao da ne obraća pažnju na nju.

"Ne pipaj me, rekao sam ti da ne radiš to, upoziro sam te", odbrusio joj

"Nemoj da me guraš, jača sam od tebe to potpisujem. Probudi me za jedno sat vremena. Da li ti odgovara ovako", bila je uporna Kulićeva dok se gurala pored njega na kauču.

"J... će te Zola, ja sam ti to obećala, ti to voliš! Osetićeš Zolu, vikaćeš: "Nemoj jako. Kakav pevač moraš da budeš da uđeš u rijaliti da te Miljana Kulić maže g*vnima", zadirkivala se ona.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/I.B.

Kurir