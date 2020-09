PLJUVAO ME, ČUPAO, PA SAM GA PRIJAVILA POLICIJI: Dragana Mitrović kroz SUZE iznela još JEZIVIH detalja o bivšem mužu pevaču! VIDEO

Dragana Mitrović sela je sa grupom zadrugara, te im je jadala dugo vremena o svom bivšem suprugu Marku Mitroviću, koji ju je, kako je ona tvrdila, maltretirao u toku braka.

"On je mene pljuvao, čupao, meni je drugaričin muž rekao da ga prijavim u policiji, ja ga prijavim, njemu je bio zabranjen prilaz, otišla sam preko, kada sam se vratio, odmah je krenuo i pokušavao da se vrati. Mislila sam da će da se vrati, da će se promeniti! Mislila sam da će stvarno biti tako, volela sam ga, da li sam ja tu tražila da on mene veže za to dete. Ja jesam budala, nikad trezan s posla nije došao, počela sam tablete da pijem zbog njega. Odem, on me vrati", ispričala je Dragana.

U sve se umešao Marko Đedović koji je izneo kao i Lepi Mića svoje mišljenje o celoj situaciji, davajući podršku Dragani.

"Ti deluješ i dalje kao da si zaljubljena u njega! Ti si onda nestabilna, ljubomorna žena, i onda kao takva, nisi bila za majku, to dete bi samo muke videlo sa tobom, nekad je bolje nemati dete, nego ga imati po svaku cenu, najveći stres dece nastaje u trenutku kada majka zaplače pred njima. Zato si i ti oštećena, zato ljudi koji se ne razumeju u to, rode dete i desi se tako kao tebi. Tačno se vidi ko se rodio iz ljubavi, kome se dete omaklo", rekao je Đedović.

