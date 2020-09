ŠOKIRANA SAM ZOLINIM ULASKOM! MARIJA KULIĆ DOBILA NERVNI SLOM: Miljanina majka ovako je ocrnila svoju ĆERKU, a sve kroz PLAČ!

Marija Kulić kroz suze je prokomentarisala ulazak Miljaninog dečka Lazara Čolića Zole u rijaliti.

Ona je priznala da je znala da Zola ulazi, ali da nije imao nikakvu najavu.

foto: Printscreen

"Da, čula sam da ulazi, ali on nije imao nikakvu najavu, on je pao kao sa krova. On je ovde izviđač, i neću dozvoliti da njegovo učešće utiče na moje zdravlje, on je za mene izviđač, niti ću ga komentarisati. Šokirana sam ulaskom, jer sam čula od ljudi da je tu, kao da je gurnut. Mene je Miljana iznervirala zbog cele organizacije, jer je bilo predivno, i ona juče napravila haos, i za mene je to bilo strašno. Nije ispoštovala sebe", rekla je Marija.

foto: Printscreen

Potom su je zamolili da prokomentariše emotivni momenat sa Jovanom Ljubisavljević, koja ju je sinoć sve vreme tešila.

"Ona me podseća na Tijanu i Anu, divna je i fina. Zamolila sam je da ostane ovakva kakva je. Mene Miljana nije slušala. Jovana je zlatna, samo da se ne pokvari. Nadam se da su roditelji ponosni, kao ja na Tijanu i Anu. Jer, Miljana ne uvažava moju reč", rekla je Marija kroz suze.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

