LOMILA LOKAL GDE JE RADILA, KRALA PAZAR, OTAC JOJ JE LEČENI ALKOHOLIČAR? Ovaj muškarac izneo sve SKANDALE Miljane Kulić!

Gradimir Mitić, poznatiji kao žestoki momak sa asfalta, izneo je šokantne tvrdnje o prošlosti rijaliti zvezde Miljane Kulić.

On je istakao da je ceo život proveo na ulici, i da su njegovi iz Leskovca, ima dosta saznanja o tome šta je Miljana radila pre nego što je postala poznata zahvaljujući učešću u rijalitiji šou programima.

"Miljana je svojevremeno radila u kafani u mestu Malošište. To je bilo pre desetak godina, možda malo i više. Kada je Miljana počela da radi kod njega u kafani, prvih desetak dana je bila normalna. Kasnije se ponašala katastrofalno. Posle posla bi išla sa ljudima znatno starijim od nje na neka mesta, pravili su sa njom igranke. Miljana je tom čoveku pravila haos, lomila mu je lokal, krala mu pazar. Imao je i tuče zbog Miljane, i tu je bilo svačega u tom lokalu", priča Gradimir.

On je u videu koji je osvanuo na Jutjubu izneo i detalje vezane za prošlost Miljaninog oca, Siniše Kulića.

"Miljana hvali svog oca kao boksera i jednog od poznatih kriminalaca u Nišu u to vreme. On je jedna obična klošarčina. Bio je mašinovođa, ili kondukter u vozu. Najjače krivično delo koje je počinio bio je šverc rakije iz Srbije u Mađarsku. On je lečeni alkoholičar, ljudi u Nišu ga pljuju, a kriminalci neće ni da govore o njemu", priča Mitić.

