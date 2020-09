OPŠTI HAOS U ZADRUZI! KRISTIJAN ZAPENIO NA ČORBU! Golubović besan kao ris, a ovo je RAZLOG! (VIDEO)

Kristijan Golubović otišao je do paba vidno besan i ljut na Milana Jankovića Čorbu.

"Brate, znaš kako me je iznervirao!", poručio je Kristijan.

"Pa, je l' imam pravo da se počastim, p*čke jedne? Napušite mi se k*rca! J*bala vas kafa i musli!", pričao je Čorba.

"On je prašak kupio, koji nam ne treba", dodao je Golubović.

"Za te pare sam mogla da dodam 500 dinara i da platim poziv", rekla je Maja.

"Ja sam toaletni papir morao da dam debelom Neci i ja ostajem bez toga! Dečko nije normalan! Ja mu kažem, da prvo prema ljudima budemo odgovorni! Meni je krivo što vas nisam ispoštovao! Sve ono što sam uzeo je vraćeno", izjavio je Kristijan.

"Na dušu vam ide što prozivate kuvara, na dušu neka vam ide", ubacio se Čorba.

"On se smeje i pijan je, a ja sam u haosu! Cigara nema, sad vadi ovo, on baca piletinu ženi, baca meso. Njega boli k*rac, on kao zvezda pijan!"

"Ljudi, ja kuvam svaki dan, da mi se neko zameri, možete svi da mi pušite k*rac! Toma je dobio 4 paklica umesto 5 i to je to! I da sam napravio grešku, pa šta? Dešava se! Evo vam tunjevina, evo vam! Nabijem ih na k*rac. Je l' im bitno da jedu ili da puše? Da me neko proziva za deset kesica kafe? Ja neću da uzmem ništa, zabole me k*rac, ti me prozivaš sve vreme, pa i da sam pijan, iako sam pogrešio? Kuvam, cimam se, ovo će se svakako pojesti! Vrati im pare!", penio je Milan.

"Pa nisu mi dali novac, da bi im vratio pare", poručio je Kristijan.

"Kiki, nisi u pravu!", rekao je Milan.

Kurir.rs / M.M.

Kurir