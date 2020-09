SPAVALA SAM SA TOBOM, OGREŠILA SAM SE! Lili prišla oženjenom zadrugaru, pa uradila OVO: A onda ga podsetila na zajedničku PROŠLOST

Ljiljana Stevanović Lili je prišla reperu Nenadu Aleksiću Ša kom posle sastanka i izdvojila svoj novac koji je dobila u zalagaonici, te mu je poklonila.

"Ovo je moja odluka, ovo je ono što sam prodala u zalagaonici, to je moja odluka. Ne skreći više, to je moja odluka, nemoj da skrećeš više! To je moje mišljenje, stvarno sam se ogrešila od tebe! Ti nisi neko drugi ko je meni usputan... Nenade, sa tobom sam spavala ovde u krevetu, ispoštuj me, eto starija sam. To su mojih 150 dinara, i sutra 300 i Ana, i Anđelo", poručila je Lili.

Kurir.rs / M.M.

Kurir