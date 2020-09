ZOLA OTKRIO ŠTA JE MILJANA ZAHTEVALA OD NJEGA PRE ULASKA U RIJALITI! Odlučio da ne ćuti više, otkrio sve detalje! Kulićka u ŠOKU!

Lazar Čolić Zola izneo je detalje dogovora koji je imao sa Miljanom Kulić pre nego što su ušli u rijaliti.

"Inicijator mog ulaska u Zadugu 4 je bila Miljana. Ja nisam bio za to, imam fobiju da budem ovde. Ja sam potpisao, a Miljana jer rekla da sve pare idu na moj račun. Ja nisam hteo, a ona je bila uporna. Na kraju ja pristanem da joj dam ovlašćenje. Ja uđem u rijaliti, i onda su usledila njena pitanja da li sam uradio to. Ja sam to poništio pre nego što sam ušao jer sam video šta je pričala o meni dok je bila unutra", rekao je Lazar.

