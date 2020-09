SPAVALA SAM SA TOBOM OGREŠILA SAM SE! Lili prišla oženjenom zadrugaru, pa uradila OVO! NIKO NE VERUJE ŠTA RADI!

Ljiljana Stevanović, nekadašnja policijska službenica, a sadašnja učesnica "Zadruge 4" prišla je reperu Nenadu Aleksiću Ša kom posle sastanka i izdvojila svoj novac koji je dobila u zalagaonici, te mu je poklonila jer smatra da se kao vođa "ogrešila".

"Ovo je moja odluka, ovo je ono što sam prodala u zalagaonici, to je moja odluka. Ne skreći više, to je moja odluka, nemoj da skrećeš više! To je moje mišljenje, stvarno sam se ogrešila od tebe! Ti nisi neko drugi ko je meni usputan... Nenade, sa tobom sam spavala ovde u krevetu, ispoštuj me, eto starija sam. To su mojih 150 dinara, i sutra 300 i Ana, i Anđelo", poručila je Lili.

"Ne treba mi Ljiljio", govorio joj je Ša dok su ostali zadrugari gledali u neverici šta je radila zadrugarka.

Podsetimo, Ljiljana je dugi niz godina radila u Ministarstvu unutrašnjih poslova, vodila je razne istrage, od kojih je jedna bila vezana i za Kristijana Golubovića.

foto: Printscreen

Kurir