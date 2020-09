FILIP CAR BEZ DLAKE NA JEZIKU: Bivša devojka bila mi je MAKRO, imao samo mnogo ELITNIH, jedna je bila TRUDNA sa mnom! (VIDEO)

Nakon što se posavetovala sa Lepim Mićom, Aleksandra Nikolić prišla je svom dečku FIlipu Caru kako bi mu se poverila o svojoj burnoj prošlosti o hapšenju u Turskoj.

Rijaliti učesnica objasnila je da joj se mama razbolela, pa da je bila promoterka, kao Milica Kemez, u Austriji, Švajcarskoj, u Turskoj.

"Meni je bivša devojka, koja se vezala za prostituciju, imala je suđenja da je bila makro, tako da sam ja imun na sve to. Bio sam sa nekim ko je bio makro elitnim prostitutkama, ja sam takvu osobu voleo, bila je trudna sa mnom. A bio sam zaljubljen u nju, ali nismo funkcionisali, a onda sam se toliko istrošio, da sada gledam da se odmah maknem. I to nije lepo što sam pitao, ono na početku sam se ja sprdao, tek sam došao, sad već lagano iz dana u dana sve više stalo do tebe. Ja sam se naljutio što mi se nisi javila jutros, malo po malo mi je sve više stalo do tebe", poverio se FIlip.

"Ja da sam prostitutka ne bih ni ulazila ovde. Poznajem i ja iz grada takve devojke, ali ja to nikada nisam radila. Ali od mene su napravili najnemoralniju osobu", dodala je Aleksandra.

