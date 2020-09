ŠTA JE PRAVI RAZLOG RASKIDA PAULE I FRANA?! Pujas joj pretio da će reći OVO njenim roditeljima! Ona RAZOČARANA (VIDEO)

Paula Hublin ne prestaje da razgovara sa svim zadrugarima redom na temu bivšeg dečka, Frana Pujasa.

Lazar Čolić Zola slušao ju je pažljivo, pa je i pitao sve što ga zanima.

"Znaš šta je sve počeo izmišljati? Pukla sam, priča kako sam mu kontrolisati Instagram. Ja se sa svima borim, sa celim stolom, sve sam radila za njega. On je mene ostavio, oba puta", rekla je Paula.

foto: Printscreen

"Ali je sada neraspoložen zbog toga, ali nije mogao da pređe preko nekih stvari koje si ti radila", nadovezao se Zola.

"Laže dečko, meni je rekao drugu priču, da ne može gledati kako smo oboje depresivni. Poleteo je mnogo, rekla sam mu da će brzo pasti", nastavljala je Paula.

foto: Printscreen

"Nema logike da te ostavi, pa da plače za tobom. Zar te nije ostavio, zato što su te povezivali sa nekim?", pitao je Zola.

"Ne, to je bilo nakon dva dana. On me je ostavio, naravno da ću krenuti dalje. U krevetu mi je rekao da će kazati mom ocu kako ja pušim travu. On je srećan kada ja patim, kad sam u depresiji. Ozbiljan je glumac, manipulator", pravdala se Paula.

