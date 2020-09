SANDRA REŠIĆ SETILA SE POKLONA KOJI JE DOBILA OD POKOJNOG NINA: Priznala da se ovoga GROZI, a onda je PUKLE EMOCIJE (VIDEO)

Sandra Rešić je pričala kako je nerviraju devojke koje ne znaju da se snađu, te istakla da je zahvalna svojoj mami Cici, koja ju je i upisivala na aktivnosti kao što je gluma, ali i učila da pravi nešto od "blata".

Sandra je takođe istakla da se grozi stanja u današnjem društvu, za koje smatra da mnogo ceni materijalne stvari, a onda se setila i svog pokojnog oca, pevača Nina Rešića i poklona koji je dobila od njega.

foto: Printscreen

"Ja sam bila osnovna škola, sedmi ili osmi razred, otac mi je doneo iz Čikaga, to su bile one cigla telefoni. Sećam se, niko ga nije imao. Moja majka je to stavljala u garderober. Gledali smo ga samo. Deca su mi dolazila kući da vide. A sada ne možeš da pustiš dete da ide, svi nose najbolje patike, telefone...", pričala je Sandra.

Kurir.rs/K.Đ

Kurir