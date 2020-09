OSEĆALA SAM SE KAO KAD POLOMIŠ NOGU I UPADNEŠ U ŠAHTU: Rialda se borila kroz celu 2019. godinu, na kraju posetila TERAPEUTA! VIDEO

Rialda Karahasanović popričala je sa Jovanom Tomić Matorom o teškom peridou iz 2019. godine, zbog čega je morala da ide na terapije kod stručnih lica.

Naime, Rialda retko kad priča o svom životu, ali prema Jovani je sad ispričala detalje o kojima je ćutala.

"Ja sam tek posle krenula na terapije, ali to nema veze sa njim, nego sa drugim stvarima, razumeš? Imala sam podršku, da ne bih imala anksioznost i depresiju. A 2019. godina mi je bila, kao ono izađeš iz kuće, polomiš nogu, padneš u šahtu, takva mi je bila do oktobra, do decembra. Čak i kada mi je najteže, ja sam dobra", ispričala je Rialda.

"Pa bitno je da imaš podršku od partnera", prokomentarisala je Matora.

"Imala sam podršku od njega, ali sam želela samo da rešim psihu", ispričala je Rialda.

