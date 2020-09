OGLASIO SE DEČKO JOVANE LJUBISAVLJEVIĆ ZBOG NJENOG ODNOSA SA TOMOVIĆEM! Prvi put progovorio o svemu, evo šta je sve REKAO!

Vladimir Tomović i Jovana Ljubisavljević u poslednje vreme privlače veliku pažnju svojim odnosom.

Tomović je nedavno priznao da je zaljubljen u svoju cimerku Jovanu, iako zna da imam vezu tri godine.

Zbog svega što se izdešavalo, oglasio se i Jovanin dečko Luka koji je otkrio da li misli da će ga devojka prevariti u rijalitiju.

"Ja znam kakva je Jovana devojka i siguran sam da se ništa neće desiti. Lepoj devojci nikad nije lako, ima mnogo udvarača, ali pogotovo kada je neko uporan i tvrdoglav kao Vladimir. Malo je glupo što on ne sme da joj kaže neke stvari u lice, nego priča iza leđa pa ne možemo da dobijemo Jovaninu pravu reakciju na to. Ona je uvek u centru pažnje i voli da bude, tako da mislim da joj Vladimir služi samo za to. Njena porodica, prijatelji i ja smo uz nju, naravno", rekao je Luka, koji je dodao da li njemu smeta to što je Vladimir toliko uporan u udvaranju:

"Ne smeta mi, više mi je smešno što se tako ponaša čovek od 40 godina. Smetalo bi mi da je obrnuto".

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Pink.rs/I.B.

Kurir