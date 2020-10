ALEKSANDRA BRIZNULA U PLAČ ZBOG SNIMKA! Jecala usred emisije: Zadrugari su je urnisali zbog burne PROŠLOSTI u zatvoru! Nastao HAOS

Aleksandra Nikolić briznula je u plač u emisiji uživo, zadrugari su se obrušili na nju.

"Nasrnuo si da biješ Bojana pevača, koji je samo rekao šta je tvoja devojka rekla. On takve viđa svaki dan po klubovima, da li misliš da si muškarčina što nasrćeš na Bojana?", glasilo je pitanje.

"Ja sam imao konflikt sa njim zbog toga što sam pre žurke, Miki i ja smo pričali kod WC-a da nije trebala da priča o tome, sad da li se ona sprda na svoj račun da bi se oprala, uglavnom, mene više to ne zanima, niti me interesuje, iskreno. Ali što se tiče Bojana, kod WC-a smo pričali jedno, a on je započeo nešto novo, ali ako je on pikirala njega, on se mora braniti nekim argumentima. Ja njega nisam napao u tom stilu! Ja sam sa njim razgovarao veče pre žurke, ja sam rekao da je glupa, skače sama sebi u stomak i on je rekao da neće da mu se spominje, jer mu se radi o kumu, ili kome", rekao je Filip.

"Ne o kumu, već o prijatelju mog kuma", rekao je Bojan.

"On je kasnije potezao tu temu opet, sad da ga napadne, to je njegova odbrana i to je to", dodao je Car.

"Ko ti je platio s*sice i usnice, odakle ti novac?", upitao je Fran.

"Sama", tvrdila je Nikolićeva.

"Ovo što je rekao Alen, te neke činjenice, usne u Beogradu koštaju 200 evra, grudi do 2000, 3000 evra. Ovo za slike, ja ne znam trebu...", pričao je Filip, ali je stao sa pričom, jer su ga zadrugari ometali.

"Ja kada odem da radim u Švajcarsku, Nemačku, gde god, zaradim po 3000, 4000 evra. Grudi sam uradila pre 2 godine", rekla je Aleksandra.

"Ja znam nekoliko cura iz Zagreba kojima su makroi platili silikone", dodao je Fran.

"Ljudi moji, ovo je strašno o čemu se priča, grudi koštaju 2500 evra", ispričala je Aleksandra.

"Nisu s*se skupe, ja sam izašla iz rijalitija i zaradila i napravila grudi", dobacila je Hana Rodić.

"Transparentno je da je cura hapšena, ja nikad nikog ne osuđujem, dok nešto ne vidim. Nisu bitne, ne moramo pričati o usnama, grudima i golim slikama, nego o tome govori mnogo to što je hapšena, o tome se treba pričati. Ko je nju pustio da se nađe u toj situaciji u 20. godina?", bio je besan Filip.

"Jesi li bila sa drugaricom? Jesi li vukla kofere, pošto postoji snimak?", upitao je voditelj.

"Snimak?", bila je šokirana Aleksandra koja je briznula u plač.

Kurir.rs / M.M.

