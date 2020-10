NEMOJ DA ME VUČE ZA JEZIK, DA NE BIH REKAO SVE ŠTO ZNAM! Vuk Mob zapretio da će izneti detalje o Kiji, pa zaratio sa Nadicom!

Naredno pitanje je postavljeno Nadici Željković i Vuku Mobu, a odnosilo se na njegov nekadašnji odnos sa Kijom Kockar i status koji je napisao na društvenoj mreži,

"Ja bih Kiji poručio da me ne vuče za jezik! Ja sam bio prema njoj fin i kulturan, a bolje da ne kažem sve šta o njoj znam. A s*ks bez kondoma nam je bio odličan! Mi jesmo imali odnose i ja sam je podržavao i stojim iza toga!", rekao je Vuk.

foto: Printscreen

"Sad ja čujem šta priča i kako podržava Kiju, a sada sve iznosi javno. Šta ti imaš da ćutiš u vezi Kije?", rekla je Nadica.

"Svi znaju da smo ona i ja bili zajedno, nju su zvali ucveljena udovica. Ona mene uporno proziva! Nemoj da me vučeš za jezik Kija, ja je sada upozoravam!", rekao je Vuk.

"Jako sam se osećala iznenađeno, mene su doveli u nezgodnu situaciju i on i ona. Sad se vuku, i ne znam šta imaš to da kažeš. Za tri dana vaše veze, to je velika avantura, i reci šta imaš", dodala je Nadica.

foto: Printscreen

"Ja za njih nisam ni znala, i ne zanima me. Ja ne vodim rat mog deteta, i bolje recite sve, nego da se krijete!", dodala je Nadica.

"Kija je zaboravila šta sam ja radila za nju, pa sada njemu priča kako je kao ja. Šta joj znači sve to? Meni je Vuk rekao da je sa Kijom bio jednom, a sa Teodorom više puta", dodala je Miljana.

"Ne gubi Kija bez tebe ništa, inače svi plači za Kijom", dodala je Nadica.

Kurir.rs / M.M.

Kurir