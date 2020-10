KRISTIJAN GOLUBOVIĆ IZAŠAO IZ RIJALITIJA: Odmah je posetio ženu i ćerku, a evo kako je Ivana reagovala! Bilo je GUSTO! (FOTO)

Kristijan Golubović je kao nagradu za izazov u kom je pobedio u rijalitiju dobio mogućnost da vidi svoju ženu i ćerku.

Naime, rijaliti učesnik na kratko je izašao iz Bele kuće, a nije mogao da sakrije sreću što će videti najbliže. On je otkrio kako je reagovala žena kada ga je videla, koja nije dala kamermanima da je snime.

foto: Printscreen/Pink TV

"Prvo je bila malo ljuta, ali me zagrlila posle. Ćerka mi je pokazala spomenar, prvu svesku školsku, upisali smo je i na likovnu sekciju. Sada je sve kako treba da bude, konačno živim kako želim", rekao je Kristijan.

Kasnije je Kristijan objasnio da mu je žena zamerila ples sa Aleksandrom Nikolić, iako su plesali pripijeni zbog zadatka. Takođe, Filip Car isto je zamerio Aleksandri.

foto: Printscreen/Pink TV

"Žena je bila ljuta, rekla mi je da smo se nešto dogovorili, a ja to nisam ispoštovao. Na kraju me rođeno obezbeđenje koje sam zaposlio da čuva Ivanu i ćerku teralo iz kuće. Smešno. Filip je poludeo, sa razlogom, ili bez razloga. Začudilo me koliko je Filipu stalo do nje i koliko je ljubomoran na mene", rekao je Kristijan.

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/K.Đ.

