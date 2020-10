POKAJALA SE POSLE VRELE AKCIJE: Miljana tera Zolu da pobegne, prestravljena Marijine reakcije! TRESE SE OD STRAHA (VIDEO)

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola su se pomirili sinoć tokom spektakularne žurke koju je organizovao Veliki šef, a na kojoj je pevao Đani. Njih dvoje su u cik zore imali vrelu akciju koja je dugo trajala, a kada su se jutros probudili, kako bi Zola išao na posao.

Miljana ga je ispratila do dvorišta, pa počela da se kaje.

"Jao, Lazare. Šta ću sad da radim? Šta će reći narod. Šta će reći moja mama. Ja sam popila malo", govorila je Miljana.

"Hoćeš da kažeš da trezna ne bi bila sa mnom?", pitao je Zola.

"Ne bih. Jao. Hoćeš da mi učiniš nešto? Da odeš kući. Idi kući ako me voliš", nastavila je Miljana.

"Neće niko kući", odgovorio je Čolić.

"Šta ćeš da kažeš ljudima?", pitala je Kulićeva. "Pa ništa, da sam imao potrebu da ti priđem". odgovorio je Zola.

"A šta kad puste klipove da si me ogovarao?", pitala je Miljana. "Pa, nisam puno", rekao je Zola, koji je sa Miljanom otišao do Bele kuće, a zatim je zamolio da odu do radionice.

"Lazare, kao neko tvoje kučence, samo idem za tobom. Ja na to nisam navikla", istakla je Miljana. Miljana se tresla i plakala, a onda se i ljubila sa Zolom.

