GUNGULA! DISKVALIFIKOVAĆE ME I BAŠ ME BRIGA: Tomović provocira repera, on IZGOREO OD BESA! Jedva ga DRŽE DA NE POČNE TUČA! VIDEO

Došlo je do svađe između Vladimira Tomovića i Nenada Aleksića Ša.

Sve se dogodilo ispred štamparije, a tada je Vladimir govorio kako ga je Ša gurao. Odmah je na imanje uletelo obezbeđenje.

"Pomeri se, nemoj da ga diraš. On je moj drugar i nemoj to da radiš", rekla je Mina Tomoviću.

"Guraš me! Znam da su provokacije! Laktaš se ovde! Nemoj ti meni, klošaru! Stao sam ovde, gura me čovek. Imam pravo da stanem ovde", nastavio je Tomović.

"Znaš koliko me k*rac boli. Ko klošar? Diskalivifkovaće me i boli me k*rac!", vikao je Ša

