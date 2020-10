NINOVA ĆERKA KRENULA NA KAPIJU KAO FURIJA! BESNA ZBOG GOLUBOVIĆA: Kristijan sve laže i hvata KLINKE! (VIDEO)

Sandra Rešić se žučno posvađala sa Kristijanom Golubovićem, koji ju je uhvatio za ruku i spominjao njenog oca, a pre toga je izneo detalje kako mu je Milan Janković Čorba rekao kako je sa Sandrom imao intimne dodire, što je nju potpuno iznerviralo.

U jednom trenutku, Sandra je izletela iz Bele kuće i krenula na kapiju, gde je u suzama komentarisala celu situaciju, a obezbeđenje je bilo uz nju.

"Pustite me svi na miru, ja nisam nikakva k*urvetina! Ja nisam neko koga će neko da spreči u svemu! On samo laže, ništa nije preživeo, on sve laže. On samo hvata klinke za k*rac, d*pe i s*se", rekla je pevačica.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir