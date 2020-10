MIKSI I ZOLA PODSMEVAJU SE MIŠELU: Doveli pevača na PROVERU, sad je jasno da li su ga ZVALI I UHODILI! (VIDEO)

Lazar Čolić Zola i Miljana Kulić suočili su se sa njenom bivšom simpatijom Mišelom Gvozdenovićem.

Odmah potom su zajedno napravili pakleni plan, te su odlučili da alarmiraju Draganu Mitrović.

"Dođi da mi potvrdiš nešto, onda kada sam te pozvao, sa kog broja je to bilo?", upitao je Zola.

"Bosanskog", rekao je Mišel.

"Ja nisam mogao sa bosanskog da te zovem, ja sam bio u Srbiji. Ali posle toga, da li si ikada zvao taj broj? Zato što ja njoj kažem da nisi, ona me ubeđuje da jesi", tvrdio je Čolić.

foto: Printscreen

"Ona zna moj broj napamet, ja njen ne znam", rekao je Mišel.

Neću da se svađati, ako ona tebi nešto prva, slobodno mi reci, ja imam poverenja u tebe, ne verujem da bi mi ti... Razumeš? Voleo bih da se ne vređate, to je ono što bih te ja drugarski zamolio, kao brata te molim", izjavio je Čolić.

"Ako ona krene, ne mogu da ja tebe zovem kao policajca, ako me bude vređala, vređaću je još više. Ti za Mariju ne odgovaraš, 'ajde, vi ste se pomirili", poručio je Gvozdenović, a potom se sklonio.

"Kako ne znaš da ćutiš, ja bih ga naveo da sednemo. Ja ga zvao posle Zadruge i bilo je nešto posle, ja ga zvao kao novinar, jer je on dao izjavu za nju. Ja ga pozovem, on krenuo da priča, a Miljana počne da se smeje i ja krenem za njom i on shvati. Ali nije loš lik ovako", ispričao je Zola Bori Santani.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir