JOVICI PUTNIKOVIĆU HITNO OPERISANA KIČMA?! Nakon buđenja iz anastezije saznao da ga je Maja PREVARILA, evo kako je reagovao!

Učesnica rijalitija Maja Marković je sinoć javno u emisiji tražila razgovor sa svojim verenikom, Jovicom Putnikovićem, jer kako je rekla nije ravnodušna prema Alenu Hadrovću, te da joj prija njegovo društvo.

Međutim, Jovica je nkon užasne saobraćajne nesreće više puta operisan, i dalje je u bolnici, a sinoć mu je navodno operisana i ruka, dok mu je kičma operisana pre nekoliko dana.

Tim povodom oglasila se njegova prijateljica Jelena Kulić koja je otkrila u kakvom stanju je sada Putniković, ali i porkomentarisala čitavu situaciju sa Marinkovićevom.

"On ne može da drži telefon, sestre njegove su mu stavile na grudi ja sam mu pričala i on je odgovarao. Jedva priča, na trodonima je (lekovi protv bolova). Malopre sam se čula sa njim. On ništa nije znao, sve sam mu rekla. Operisali su mu kičmu pre nekoliko dana, sinoć ruku (plač), bori se bukvalno sa životom, na sve ovo smradulja uradi ovo. Rekao m je: "Ja se ovde sa životom rastavljam, a ona tako tamo..." Nije ništa znao. Nije znao. Celo jutro plačem", rekla je Krunićeva i dodala:

"Niko mu ništa nije javio. Rekao je da ga je izgubila totalno. Znam koliko ju je voleo, koliko ju je izvukao iz g*vana. Doveo je iz Kovina da živi u centru grada, bre, zube joj uradio, s*se joj stavio, obukao je za 5 ili 3 hiljade evra. Dečko ne zna gde se nalazi, Znaš kako priča, pod trodonima. Gotovo je, izgubila ga je, rekao je: "Ona je mene izgubila". Jer se ovo dešava dugo, ne samo juče, to traje. Neće da se oglašava i da joj se javi na pozive", navela je Jelena.

