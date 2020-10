MAJCI JE TEŠKO DA GLEDA KAKO GA TUKU! Brat Vladimira Tomovića BESAN zbog Mikija Đuričića, a evo šta je rekao o Staniji Dobrojević!

Vladimir Tomović i Miki Đuričić pre nekoliko dana žestoko su se sukobili u rijalitiju, i tada je Tomović završio sa masnicima i podlivima, a Đuričić je diskvalifikovan.

Vladimirov brat Vladan smatra da je odluka da se Miki izbaci iz rijalitija ispravna, te mu nije bilo lako da gleda scenu koja se odigrala.

"Naravno da smo ispratili i teško podneli to, takve scene ne voli niko da gleda, a ponajmanje najbliži. Podlivi su ostali, tako da je očigledo da je Miki pravedno diskvalifikovan iz rijalitija. Brine nas to što se dosta ljudi tamo kači na njega. On prvi neće udariti tamo nikoga, ali ume da se brani. Nijednoj majci nije prijatno da gleda svoje dete u tim situacijama", rekao je on, a dotakao se i bivše snajke Stanije Dobrojević:

"Nema šanse za nastavak veze, to su njegove reči i ja mislim da Stanija ne može konkretno njemu da pomrsi konce", rekao je Vladan.

