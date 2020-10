JOCU VOLIM, ALEN MI PRIJA! Verenik joj je u bolnici, a ona u rijalitiju ogolila dušu: Moram da BIRAM između razuma i srca! (VIDEO)

Alen Hadrović je iskazao svoje simpatije prema Maji, a Markovićeva je priznala da joj on prija, iako ima verenika, bivšeg zadrugara Jovicu Putnikovića.

foto: Printscreen/Zadruga

Maja je dobila priliku da se obrati zadrugarima.

"Dobro veče svima, ja prihvatam svačiji komentar. Sad, pažljivo sam vaš slušala, bitna su mi vaša mišljenja. Ovako, ja ne znam odakle da krenem... Ja sam sama ovde ušla, pričala sam sa verenikom, da, ali nije on mene naterao ovde da uđem. Ja nisam ničije kuče. On je insistirao na tom pevanju, da pokažem sebe kao osobu i svoj talenat. Želim da se pokažem u najboljem svetu. Prvi put mi se desilo tako nešto, da biram između razuma i srca. Teško mi je. Ja sam juče priznala pred svima vama da mi Alen prija kao osoba, njegova pažnja, to što je tu... Ja ne mogu da lažem, ne bi bilo fer sa moje strane. Što se tiče Joce, ta priča za održavanje, ja nisam sa njim zbog para, dopao mi se, tu je, i ja ga volim. To što sam rekla da mi Alen prija, to je moje mišljenje. Ja Jocu volim, biću tu za njega. Ni u jednom trenutku nisam prestala da mislim o njemu. Sve držim u sebi. Da li sam ga povredila, to ću sa njim priča, on će mi reći da li sam ga razočarala. Sve ostaje na našem razgovoru", istakla je Maja, a onda se obratio i Alen:

foto: Printscreen/Zadruga

"Hvala svima na lepim rečima. Ne želim da se osetim kao neki matori biznismen, to što pričate o materijalnoj sigurnosti. Ako sam joj se dopao, to je zbog energije. Niko nije Maju osudio od onih koji su je nominovali, moji prijatelji je jako podržavaju", rekao je Hadrović.

Kurir.rs / M.M.

Kurir