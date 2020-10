MINA VRBAŠKI U SUZAMA NAKON RAZGOVORA SA TOMOVIĆEM! Otvorili dušu jedno drugom, progovorili o SVEMU, a evo šta mu je PRIZNALA!

Vladimir Tomović i Mina Vrbaški osamili su se u dvorištu gde su vodili nikad iskreniji i emotivniji razgovor. Oni su jedno drugom otvorili dušu, a Mina je tom prilikom i zaplakala.

"Neke stvari su mene slomile i ispala sam nefer. Imala sam utisak da će biti drugačije, ta Nova godina me slomila, volela sam te kao ne znam koga, preko svega sam prelazila, ne znam", rekla je Mina.

"Možeš da pričaš šta hoćeš ja znam da ne želiš da me diskvalifikuješ, znam i sinoć sam ti rekao. Nemoj da plačeš", rekao je Tomović.

foto: Pritmscreen

"Što si radio takve stvari? Ja sam sve te stvari gutala, imala sam osećaja prema tebi", priznala je Mina.

"Prelomila si posle toga i ušla si u vezu ja po tebi nisam pljuvao, ti si mene", rekao je Tomović, na šta je ona odgovorila da je bila povređena.

"Ni on nije hteo da pominje neke stvari, ti si. Ja ti nikad neću biti neprijatelj, voleo sam te mnogo, hteo sam od tebe da napravim bolju devojku... U meni nikad neprijatelja nećeš imati... Možeš me diskvalifikovati, ali bespotrebno je da radiš neke stvari", prokomentarisao je on i dodao:

"Mnogo si jača nego prošle godine, pune su ti oči suza, a ne plačeš".

"Ne želim da budem što sam bila ranije, bila sam ispovređivana, mislila sam da će ovo moći da mi pomogne, da se vratim da budem ono što jesam. Hoću da budem nasmejana, ona devojka koja se druži sa svima", zaključila je Mina.

