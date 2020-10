TENZIJA DOSTIGLA VRHUNAC! MILJANA I TOMA ZARATILI NA KRV I NOŽ! Panić se uneo Kulićki u facu i zapretio, ona ga ODGURNULA od sebe!

Miljana Kulić i Toma Panić su zaratili na krv i nož dok se pričalo o njegovom odnosu sa Nadeždom Biljić. Toma je zapretio Miljani da će je 24 sata uznemiravati, pa joj se uneo u facu, a ona ga je odgurnula od sebe.

foto: Printscreen/Zadruga

"Idi tuci majku malo, podsmevaj se drugima", urlao je Toma na Miljanu.

"Nikad se nismo smejale Nadeždi što ima šećer. Meni je bilo žao jer je psihički labilna, razumem je. Pomenule smo da povrh svega ima šećer i da ne treba da gleda takve prizore. A on da voli majku svog deteta, ne bi dozvoleo da sve to gleda. Nikome se nisam smejala zbog bolesti, a on može da jede g*vna", uzvratila je Miljana.

"Vrati stvari koje si ukrala Nadeždi", nastavio je Panić.

foto: Printscreen/Zadruga

"Činjenica je da si se ljubio sa Aleks, sa Paulom, činjenica je da si pisao pisma. A videćete u koga se zaljubio, osoba mi je poverila tajnu, ne bih izdala. A to (za narkotike), tri puta sam uradila letos i priznala. Majku nisam tukla, sve sam obrazložila juče na Igri istine. Ovaj čovek se j u zadnjicu, sa Nadeždom je da bi dobio dete", urlala je Miljana.

"Idi tuci majku. Da li si šmrkala ispred detata? Majko savesna... Ti si zaljubljena u mene, ali ne mogu da te j", uzvraćao je Panić.

foto: Printscreen/Zadruga

"Bićeš od sada 24 sata pod mojom kontrolom", rekao je Toma.

"Nemoj da mi pričaš na uvo", uzvratila je Miljana, koja je odgurnula Panića.

