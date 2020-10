OKRŠAJ BIVŠIH PRIJATELJA! TOMOVIĆ I JANJUŠ RATUJU: Jedna informacija zauvek im je upropastila odnos, pominju MINU! (VIDEO)

Lepi Mića okupio je rijaliti učesnike oko crnog stola i organizovao "Igru istine", a jedna od najtežih tema koje su pokrenute bio je odnos Marka Janjuševića Janjuša i Vladimira Tomovića.

Miću je zanimalo da li Janjuš smatra da mu je Tomović prijatelj.

"Ne, ja sam rekao, to je osoba koja je meni bila jako draga u trećoj sezoni, posle sam čuo neke stvari da sam bio na nekom testu, da li je to istina, to bi on trebao da mi kaže", odgovorio je Janjuš.

foto: Printscreen

"Jesi li video neki klip gde sam ružno pričao o tebi?", upitao je Tomović.

"Ja iskreno da ti kažem, nisam čuo da si pričao, otprilike sam čuo! Malo su me povredile neke stvari, kada si odlazio da si pozdravio samo dve osobe, iz kog razloga, ja to nikad neću saznati", odgovorio je Janjušević.

"Do mene je došla jedna infomarcija, koju neću reći", rekao je Tomović.

"Ja sam rekao da su to gluposti!", ubacio se Zola.

"E, okej, nije istina! Ali ja sam te zvao, ti mi se nisi javljao. Osetio sam potrebu, kao neko kome si bio drag. Ja sam čuo gde si bio i šta si radio, želeo sam da ti kažem neke informacije. Ti nisi želeo da se javiš, ja sam video 10 storija sa Orozovićem", uzvratio je Tomović.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir