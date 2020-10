ČORBA ZARATIO SA TOMOVIĆEM: On je drvo bez korena, nema karijeru i nijedan ŽULJ OD RADA! A onda je ustala Marija pa napravila HAOS

Milan Janković Čorba zaratio je sa Vladimirom Tomovićem za crnim stolom, a onda se umešala i Marija Kulić.

"Što se triče podele nisam očekivao ništa drugu, ja sam dobio mali budžet. On je meni svašta izgovorio, on meni nešto kaže pa onda poliže. Ja sam svašta prošao, pa do danas on nema prava ništa da mi kaže. On deli ljude na odakle su ljudi, meni je Filip Car pokazao poštovanje, on priča podmuklim jezikom, a on je samo rekao kako mu je žao, ali ja ne primam izvinjenje. On ovde manipuliše sa svima i sa Jovanom, svako je ovde normalan, a što se tiče njega, on nema ništa - drvo si bez korena i nemaš žuljeve na rukama od rada. Nema nikakvu karijeru. Ja ne znam šta Marija hoće od mene, da ste neka majka uzeli biste svoje dete i odvelai na planinu, i ja nisam Kristijanova podguzna muva. Vi pričate da ste domaćica,a sa jednim deteto ste napravili problem", rekao je Čorba.

"Ti si najsrećniji jer si sa Kristijanom u rijalitiju, možeš da se šetaš sa ovim devojčicama i zabolela te istina, ti si jedno nevaspitano đubre koje je pokazalo pravo lice", rekla je Marija.

