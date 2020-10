MNOGO MI JE SMETALO ŠTO ME JE MATORA UPOREĐIVALA S TOBOM! Monika i Sanja osule paljbu po Tomićevoj, neće joj biti dobro KAD ČUJE

Monika Horvat i Sanja Stanković su sedele u dnevnoj sobi i razgovarale o Jovani Tomić Matoroj sa kojom su obe bile u vezi.

Monika je prišla Sanji i počele su da komentarišu celu priču oko Matore, i tom prilikom priznala sve što joj smeta.

"Meni je jako bilo lepo sa njom, ali meni je mnogo smetalo to što je ona mene stalno upoređivala, prvo sa tobom, pa onda kada smo raskinuli sa Ivom Grgurić. Ali kada je ustala za stolom i rekla mi je:"Klošarko raspala" ili kada mi je rekla da sam loša kopija Ive. Nije mi jasno što pominje to, što me poredi sa njom", rekla je Monika.

"Znam sve, ona meni nema pravo ništa da kaže. Da se razumemo ona meni nema šta da zameri jer je ona ušla u vezu sa tobom, ne smeta mi to, ali ne može da mi prebacuje za moja druženja", zaključila je Sanja.

"Ja sam ti prišla jer vidim da smo ti i ja slične, ni ti ni ja se ne svađamo za stolom, ne podižemo ton, i to mi je super", prokomentarisala je Horvat.

