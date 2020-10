ŠOK INTERVJU MENSURA AJDARPAŠIĆA! Mina Vrbaški ga opasno PREVARILA, najavio HAOS sa Stanijom, a onda OCRNIO Vladimira Tomovića

Мensur Ajdarpašić progovorio je o razlazu sa sada već bivšom devojkom Minom Vrbaški, zbog čega ne želi da obnovi ljubavni odnosa sa njom, a otkrio i u kakvim će odnosima biti sa Stanijom Dobrojević ukoliko uđe u rijaliti.

Kako se osećaš nakon raskida sa Minom Vrbaški? Pa super, mislim odlično. Sada se osećam mnogo bolje nego pre, samim tim što sam izašao iz vese sa njom. Devet meseci jeste dug vremenski period da bi se čovek naglo promenio i zaboravio takve stvari. Ali dobro, oporavljam se i sve mi je lakše i lakše kako vreme prolazi. Mislim nije baš sve, ali tu su i dalje prisutna neka osećanja. U taj odnos sam ušao iskreno i svim srcem i onda to mora prirodno nekako da prođe.

Pisalo se da ste se dogovorili oko toga da ove godine ne ulazite u "Zadrugu 4" i navodno je Mina prekršila obećanje da neće ući, da li je to istina? Mi smo se dogovorili da ne ulazimo, hteli smo zajedno da snimimo pesmu i probali smo da ne ulazimo da bismo videli kako će to sve da izgleda. Pokušali smo da ta naša veza opstane, ali to se nikako nije dogodilo. Mene je zvala produkcija na razgovor i otišao sam, ali mi je Mina rekla da ne potpisujem ugovor. I na kraju nisam potpisao ugovor, otišao sam i nisam čuo ponudu koju su mi dali niti sam ja njima dao ponudu. Baš zbog nje. Rekla mi je: "Završićemo svaku priču ako budeš potpisao ugovor, više nemamo šta da pričamo budeš li ušao". Bili smo zajedno kod mene u Baru. Bilo je tu i kačenja i nekih naših svađa, nije to ništa strašno. Posle je ona otišla kući i onda je nastala ona situacija sa splavom.

Šta se desilo nakon snimaka iz provoda na splavu?

Nakon toga je ona potpisala ugovor za ,,Zadrugu". Rekao sam joj: "Pa čekaj, kako sad, rekla si mi da ne potpisujemo ugovor, da ne ideš tamo, a sada pričaš drugu priču". Plus je čujem u ,,Zadruzi" kako priča o meni i da je sredila da ne mogu da uđem u rijaliti, priča neke budalaštine kao da je ona tu glavna. Isto tako čujem u kom kontekstu me pominje. Glas naroda i njena reč su drugačiji, smešno je uopšte i pričati o tome. Težina njene reči je jako smešna, ali je veoma ružno da u lošem kontekstu govori o meni jer zna koliko sam sebe dao u toj vezi. Dala je i ona, ne kažem. Ne mogu da verujem da nema nijednu lepu reč nakon devet meseci veze da kaže.

Prema tvom mišljenju, izdala te je kao čoveka i nije ispala korektna? Jeste me izdala kao čoveka, ali kao svog dečka ne jer mi tada nismo bili u vezi.

Da li smatraš da je Mina taktički ušla u vezu sa Franom kako bi opstala do kraja ,,Zadruge"?

Zaista ne znam šta je njoj u glavi. Evo, veruj mi, znam je devet meseci i otprilike znam šta radi i kako ume da igra na dve-tri lopte. Ne bih da komentarišem nju i njeno učešće.

Da li ćeš definitivno ući u "Zadrugu 4“?

- Pa ušao bih, naravno, uz neke uslove za koje smatram da ih zaslužujem. Što se tiče mog i njenog odnosa, ne bi tu bilo pomirenja. Pretpostavljam šta bi se dešavalo, ali ne želim to sada da otkrivam.

Misliš li da bi se ponovili i njeni izlivi besa i ljubomore? Stvarno ne znam šta bi bilo i kako bi se ponašala, s obzirom na to da ne znam čemu se nada. Ona i ja smo završili svaku priču, ali nikada neću reći ništa loše za nju. Sada pričam o našem odnosu i ne blatim je. Samo pričam o činjenici kako je moguće da iz veze i tako naglo udeš u nešto novo. Kako je to moguće, meni to nije jasno. Meni nijedna druga devojka ne može da odvuče pažnju jer znam gde mi je srce. Sve zavisi i kako ko uđe u ljubavni odnos. Bilo je svega, i ljubomore i stiskanja. Turbulentan je to odnos bio. Uvek u svemu najgorem nađem ono najbolje. Pokušavam i kod mojih drugova, kada mi kažu da je oteram, da je ne toler šem, i svašta nešto, nekako da je opravdam. Ne znam, neka radi šta god hoće, ali to pominjanje i blaćanje nije uredu. To govori samo o njoj.

Kako ti deluje Fran? Neću to da komentarišem.

Da li je, prema tvom mišljenju, sasvim očekivano što je Tomović imao više fizičkih okršaja, prvo sa Mikijem, potom sa Kristijanom? Pokazao je on u ove tri sezone ko je i šta je, boravio je uglavnom po tri meseca, tako da ne znam šta bih još mogao da dodam.

Da li bi se udružio sa Kristijanom pošto nisi udobrim odnosima sa Tomovićem, kao i on? Nemam komentar.

Da li bi Vladimira okarakterisao kao nasilnika? Više do izražaja dolazi ta njegova agresija nego taj neki njegov govor.

Kada pomenemo Tomovića i rijaliti, na šta vas prvo on asocira? Neću uopšte da mu pridajem pažnju, ne interesuju me takvi likovi, to je završena priča. Još odavno sam im objasnio neke stvari, još prošle sezone. Pustiću da ga šalta Kristijan ove godine. Neka ga šalta malo on. Ako uđem, biće gusto.

Pretpostavljaš da će doći do sukoba Mine i Stanije? Eto stvarno ne znam, u stvari znam, ali ne bih previše da pričam. Neka to bude misterija. Biće svega ako ja uđem.

Biću u veoma dobrim odnosima sa Stanijom Da li misliš da ćeš imati lepu ko- munikaciju sa Stanijom? - Čuo sam da će se uskoro pridružiti zadrugarima. Ako budem ušao, mislim da ću biti u veoma dobrim odnosima sa njom. Poznato je i to da je ona dobar rijaliti igrač, što se tiče tih nekih priča. Biću u mnogo dobrim odnosima sa njom ako udem. Nemam ništa protiv te devojke niti sam ikada imao. Nemam nikakvih predrasuda o njoj, normalna je devojka.

