NADEŽDA NASTAVLJA RAT SA SVEKRVOM! U moju kuću više neće ući, ni dete neće videti NIKADA! Biljićeva osula paljbu po Tominoj majci

Majka Tomislava Panića, Jasna Panić zamerila je njegovoj nevenčanoj supruzi Nadeždi Biljić što ga je tokom poziva optužila za neverstvo i rastužila. Nadežda nije štedela reči, te je Tomi tom prilikom rekla da će morati da zaboravi i na nju i na njihovog sina ako nastavi da ima ljubavne avanture sa zadrugarkama u Beloj kući.

Tomina majka Jasna bila je veoma ljuta na Nadeždu, te je istakla da mu je Biljićeva tako otežala boravak u "Zadruzi 4". Tada se razbuktao rat između snajke i svekrve, pa su razmenile mnoštvo žestokih reči, a mi smo pozvali Nadeždu kako bismo saznali kakva je situacija sada.

"Sve sam poslala advokatu, ne želim ništa da iznosim šta je ona pisala šta nije, njen profil je otvoren, svi mogu da vide šta je pisala o majci svog unuka. Ja sam završila sa tom ženom, ona kaže da ja njega kanalim, umesto da bude srećna što sam joj sina dozvala pometi, što se menja, vidim da mu je krivo i da hoće da se pomirimo, bori se", rekla je Biljićeva i dodala:

"Ona umesto mene da podrži ona kaže kako mu ja otežavam. Kaže da joj je jedna žena iz Valjeva rekla da se po Valjevu zna da sam ja k*rva i da je trebalo ona da dobije poziv, a ne ja, na šta je ona rekla: "Taman posla da sam ja dobila poziv, to bi bio smak sveta". Mojoj majci je svašta napisala, i ja sam njoj svašta napisala prva, jer me je napadala i govorila da sam ja luda žena koja vidi nešto čega nema. Evo sad vidimo da je bilo nešto i sa Milicom Kemez, i sa Draganom, klipko se odmotava, sve sam bila u pravu. Umesto da kao majka, kao baka mog sina gledaš da smiriš situaciju, ti mene javno napadaš i prozivaš... Igra rijaliti. Ja nju ne pominjem nigde, svuda sam je blokirala. Ona je poslala naše prepiske nekim novinama, nešto što sam joj ja pisala na viberu, svašta sam joj napisala".

Nadežda je istakla da Jasna više neće videti unuka Longa, kao ni nju, i to sve zbog njenog sina Tome.

"Ta žena više nije vredna pomena, u moju kuću više nikad neće ući, moje dete i mene više nikad neće videti, završila sam sa njom i neću više nikad sa njom neću progovoriti. Spremna je da zgazi i snaju, i unuka, i prijatelje, moju majku, oca, celu moju porodicu zarad njenog sina Tome", naglasila je ona.

"Ima još dvoje dece koje je potpuno zapostavila zbog Tome i to svi znaju. To je njen sistem i ima pravo da radi šta hoće, ona je majka te dece, nije na meni da to komentarišem, to je njihov problem. Rekla je kako mu otežavam boravak u Zadruzi, kako sam ovakva i onakva, žene me pljuju, ona me pljuje zajedno sa njima. Samo želim da svoju porodicu i svoje dete da sačuvam od toga, takvim stvarima se ne bavim. Sve što sam pisala po društvenim mrežama pisala sam iz revolta. Verovatno je mama trebalo da dobije poziv da mu kaže da mu je žena k*rva i da ga napada, jer ona ceo život manipuliše sa njim. On kad izađe iz Zadruge neka bira da li će ići da drži mamu za suknju, ili će biti sa ženom i sa detetom ", rekla je Nadežda.

