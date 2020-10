KRISTIJAN I MARIJA KULIĆ SE SUKOBILI! Napravili karambol na imanju, on je žestoko izvređao: Vas dve ste tu da vam se ljudi SMEJU!

Kristijan Golubović bio je gost na radiju ,,Amnezija" kako bi odgovorio na pitanje Lepog Miće, a onda je Marija Kulić upala kako bi se sukobila sa njim.

Kako komentarišeš uvrede na svoj račun? - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen7Zadruga

"Pokajao sam se dva puta, u prvih sedam dana, a onda sam se uspavao jednom, toliko koliko mi drže pažnju ljudi. Mnogo mi je pomoglo to što sam se odvojio i pravim neku drugačiju atmosferu. Znate kako, kada sam dolazio ovde, ja sam pričao sa najvažnijim faktorom i sa preko 150,000 mojih obožavala ili prijatelja i drugova i oni su mi rekli da uđem zbog njih. Statistika govori, da sam ja interesantniji mnogima kada i spavam, nego mnogi koji pokušavaju da budu interesantniji. Ono što je pričala Marija, ja sam voleo takve da peckam u zamku i velikog Miću. Ja sam dosta puta uvaljivao, ja sam rekao Sanji da nas merkaju, ja sam joj rekao da mi priđe za ples, da vide kako igraju i ja sam rekao da garantujem da će biti komentar za sat vremena. E onda, ispadne nam iz fokusa, pa smo je onda tražili da lepo vidi da me hvata po vratu. To su te fore! Ovaj kvazi mudrac Marija sve šta je rekla...", pričao je Kristijan, a onda je Marija upala u radio kako bi se obračunala sa njim.

"Pošto si hteo neke večeri, pokaži nam večeras to! Pred svima, rekao si za stolom", zamolila je Marija.

foto: Printscreen7Zadruga

"Pa šta ti misliš, da me je izgrebala mačka? Ti si živela u Nišu, gde si ti mogla da vidiš to? Ali ti ćeš pasti u nesvest, a ja mogu da zašijem odmah ovde, ali da mi daš ceo honorar", uzvratio je Golubović, a onda je Marija napustila njegovo prisustvo.

"Ja sam radio kao medicinski brat u zatvoru četiri godine, a one su ovde da im se ljudi smeju", nastavio je Kristijan.

BONUS VIDEO.

Kurir.rs / M.M.

Kurir