ENA JE NAPAĆENA ŽENA, KRUNA NE DA NA TATU, A SA MAJOM U ŽIVOTU NEĆU BITI: Janjuš sam izneo PRLJAV VEŠ, zbog ovog je POLUDEO! VIDEO

Marko Janjušević Janjuš otkrio je šta se sve proteklih meseci dešavalo u njegovom životu.

Ono što je prvo pomenuo bivši košarkaš jeste problem koji je imao sa kockom.

"Neću više da kockam, to sam obećao, neću ni tiket da odigram, a pogotovu ova g*vna, ovaj rulet, napatio sam se tu! Mučim se tu, i prokockam sve, sreća da sam. Ja jesam slobodan, ali imam neki drugi plan. Neću ništa da obećavam, ali drugi plan mi je da sebe pobedim u ovoj "Zadruzi", da ne pravim sr*nja, prvo šta mi je rekla moja bivša žena je bilo: 'Moraš da shvatiš da ne radiš stvari da bi se meni dopalo, moraš da shvatiš da imaš Krunu, koja ne bi volela da vidi neke stvari'. Neće se događati nešto što se dešavalo prošle godine, ne bih voleo da joj se priređuje nešto ružno, jer znaš kakva su deca", ispričao je Janjuš.

Potom je Janjuš i prokomentarisao razvod od Ene Janjušević.

"Mnogo toga se događalo, sve ću ispričati kako jeste. Razveo sam se pre pet dana, teško mi je iz nekih razloga koji su jasni svima, to je jedna žena koja je napaćena, pogotovu zadnje godine, koja je doživela nešto što nije zaslužila. Skoro sam shvatio da to nije lepo, da ne bih voleo ni meni tako nešto da se desi. Loše Drvo, baš! Ja sam nastavio posle Zadruge po starom, nisam razmišljao, skrenuo sam sa puta, sam sam kriv za sve, neću kriviti nikad druge. Žao mi je zbog njih, jer nisu krivi ni za šta", a onda i otkrio kako je njegova ćerka Kruna podnela sve:

"Kruna je odlično podnela, inteligentno dete, sve kapira, a ništa neće da pokaže sa tim. Kad god se nešto ružno kaže o meni, ona kaže da joj ne diraju tatu, oseća sve, ali neće ništa da kaže. Ne postoji nijedna sekunda koju vidimo, njoj je sada bilo teško kada sam ulazio, bilo joj je najteže. Meni je ćerka jednom rekla kada sam joj rekao da moram ići na posao, ona mi je rekla: ,,Kakav je to posao da ti nikada nisi sa mnom, ni za Novu godinu, ni za moj rođendan", ali eto Bože zdravlja, kažu da se muškarci promene od 35. godine."

Janjuš je i prokomentarisao kontakt sa bivšom ljubavnicom Majom Marinković.

"Posle Zadruge smo ostali u kontaktu, to je išlo putem koji nije vodio ničemu, ali više nismo u kontaktu i više nećemo biti nikada u životu. Sve je to, biću iskren, nagomilavalo, ne mogu da krivim nju za to, jednostavno ne može mene niko naterati na nešto", ispričao je Janjušević.

