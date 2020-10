ONA JE NAJGORA RIJALITI UČESNICA?! CIMERKE JE UKANALILE: U početku je svima BRAT, a onda ti upropasti život! Evo ko je u pitanju!

Paula Hublin i Anja Todorović oplele su cimerki zbog njenog odnosa sa momcima.

Kako je poznato, Anja je imala probleme i insinuacije da se njenom dečku Jovanu Cvijetiću Cveletu dopada Tara Simov, dok sa druge strane Paula je imala problem sa tim što je Simova ispričala sve što joj se ona poverila.

"Ona priča sa Cveletom, hoće nas da posvađa, vas je htela. G*vno jedno!", pričala je Anja.

"Mi smo bile u pušioni i ona mene pita šta mi je, ja joj kažem da sam u depresiji, tako mi je naletelo i ona meni kao da se i ona bori sa anksioznošću, i ona mene pita da li mi pomaže Čorba, ja joj kažem da niko meni ne može pomoći kada sam u depresiji i ona meni onda kaže da nije to to! Ja kada sam u depresiji, mene niko ne može izvući, dok se sam ne izvučeš! I onda za stolom se digne, da me je uhvatila za stolom! Ja gledam, da li je ona realna?", besnela je Paula.

"Ja sam se nervirala prvih četiri dana, ona je kao brat svima, a onda se o svakom raspriča i us*re mu se", poručila je Hublinova.

