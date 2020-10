ZVALA JE ENU I SLALA JOJ GOLE SLIKE! Janjuš otkrio sve DETALJE dvostrukog života sa bivšom ljubavnicom Majom, nastao MUK! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš je izneo sve detalje dvostrukog života koji je vodio sa bivšom ljubavnicom Majom Marinković.

Prvo pitanje bilo je upućeno Marku Janjuševiću Janjušu: "Da li još uvek voliš Maju?" Janjuš je zadrugarima otkrio celu situaciju u kojoj se našao pred ulazak u najgledaniji rijaliti na ovim prostorima "Zadrugu 4".

foto: Printscreen/Zadruga

"Ne, nemam šta da objašnjavam. Ovde sam i ušao zbog situacije koja nije bila naivna, doživeo sam od nje nešto neprijatno. To je bila sekunda, koliko je trajalo i odugovlačilo, ne mogu sebe da krivim, doživeo sam dosta neprijatnih stvari", rekao je Janjuš.

"Nijedan dan nije bio normalan. To su scene i scene, katastrofalne. Ja sam na kraju stao uz svoju porodicu, tada sam prelomio. Kako god bilo, posvetio sam se toj strani. Pojedine osobe su bile ljubomorne, ne znam ti na šta, a kamoli kad sam oprostio, tu sam se zaj*bao, to je bilo katastrofalno, da neko zove moju ženu i grokće u slušalicu... Tad sam totalno prelomio. Posle svega, ostalo je razočarenje", rekao je Janjuš.

"Ona me je terala da se zakunem, to je istina. Kad sam izbacio sliku sa Enom, da smo se razveli i ostali prijatelji, Maja je izbacila naše slike, snimke. Nameštala je paparace. Udarila je tamo gde ne sme da se udari. Đedović joj je dao broj moje žene, ona ju je zvala, naručivala je da je grokću u telefon", govorio je Janjuš.

foto: Printscreen/Zadruga

"Sa Majom je prekinuto iste sekunde kad me žena nazvala i rekla da ne može da trpi tu tortutu, onda me nije zanimalo, onda je Maja izbacivala prepiske gde sam pisao da je volim, najveći bes sam doživeo zbog toga. Maja je njoj slala gole slike, velika je tortura to bilo, Ena je prijavila, nije moglo da se smiri", rekao je Janjuš.

Milan je pitao Janjuša i za modrice Maje Marinković, koja je ona objavila neposredno pred Janjušev ulazak u "Zadrugu", kao i da li je trošio njen novac.

"Ja kad bih nekog udario taj se ne bi probudio. Te scene besa, nisam doživeo da neko može tako da te izludi, drugi su govorili da bi je ubili na licu mesta da ti trpe Novac joj potrošio? Ako si sa nekim i ostaneš bez novca trenutno, i vratiš posle, nisi ukrao taj novac. Ja sam joj vratio", rekao je Janjuš.

