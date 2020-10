RIALDA KARAHASANOVIĆ BILA U ŠEMI SA ŽENOM, ZBOG TOGA SE I RAZVELA?! Pevačica otkrila šta je imala s poznatom kompozitorkom (VIDEO)

Sanja Stanković otkrila je pred svima da je čula za Rialdinu aferu sa ženom poznatom javnosti.

"Čula sam da je Rialda bila sa nekom poznatom kompozitorkom, zato sam rekla da nije strejt", rekla je Sanja.

"Nemam šta da krijem, to se desilo nakon mog razvoda, a suprug je plasirao u javnost tu priču iz nekog razloga. To je budalaština i njegov navodni razlog za razvod", pravdala se Rialda Karahasanović.

foto: Printscreen

"Ja sam to čula od ljudi kojima verujem. Čula sam da su bili dugo i da ju je zavrnula za veliku sumu novca", otkrila je Sanja.

foto: Printscreen

"Aleksandra Milutinović bila je moj prijatelj, nikakav emotivni odnos nije postojao, bila je moj producent do pre godinu dana! Poznata mi je ta priča i upoznata sam sa tim, nije to nešto što ja krijem, ona i ja smo imale dogovor o ugovoru, želela sam da izađem iz toga, a ona je iz te sujete nastojala da me oblati!", objašnjavala je Rialda.

Ša je objasnio da on nije upućen sa tom pričom, već je Rialda imala dugovanja prema njegovom poznaniku, ali nije želeo da detaljiše o tome.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir