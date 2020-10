ZALJUBILA SAM SE U CARA, TOMA MI JE PRIJATELJ, A KRISTIJAN ME NERVIRA: Nikolićeva ispričala sve o rijaliti ODNOSIMA! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić iznela je detalje svog ljubavnog života u rijalitiju.

Naime, Aleksandra kaže da je Filip Car rekao da je u nju zaljubljen, ali da neke stvari radi iz straha.

"Čas je sa Anakondom, čas sa Minom. Ja se uvek hvatam za nešto dobro za njega, ali ne znam. Posle onih reči, i uvreda, ne znam šta da radim. Pomirila bih se sa njim kada ne bi sve redom muvao", rekla je Aleksandra.

"On je meni rekao da je njega povredio moj ples sa Kristijanom i ta igrica sa Tomom Panićem. Ja smatram da ako već nije mogao preko toga, nije trebao ni da se miri. naveo me da se zaljubim, i ja sam odlepila totalno. Sada me povređuje na raznorazne načine", dodala je Aleksandra.

foto: Printscreen

"Trudim se, ali mi se plače. Samo mi je žao mojih, zbog uvreda i svega, kad on ustane i kaže nešto pred milionima ljudi, a onda kaže da je zaljubljen", rekla je Aleksandra.

"Ne želim više da pravim gluposti, neka Filip radi šta želi, ako mu nešto treba ja sam tu. On se izjasnio, da smo mi definitivno izjasnio po tom pitanju. Kaže da je razlog toga Kristijan i Toma, tako da eto, ako je rešio okej, neću da ga teram na silu bilo šta. Naš odnos nije nornalan, poguban je i po mene i po njega. Od ljubavi do mržnje", rekla je Aleksandra.

"Kako se Toma ljubi? Šta misliš o Kristijanu?", pitalo je Drvo.

"Normalno, mi smo samo prijatelji, on je zauzet muškarac, ne želim da pravim gluposti nikakve", dodala je Aleksandra.

"Kristijan ume jako da me iznervira za stolom. Rekao je da nisam zaljubljena jednom, baš sam se iznervirala", rekla je Aleksandra.

