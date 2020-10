NE MOGU DA UTIČEM NA NJU, BILA JE NAJTEŽA ZA VASPITAVANJE OD SVE TRI ĆERKE! Marija otvorila dušu, rekla sve što joj leži na DUŠI!

Marija Kulić je iskoristila priliku pa je otvorila dušu i rekla sve što misli o ćerki Miljani Kulić.

foto: Printscreen/Zadruga

"O Lazaru sam rekla sve što sam imala, ne bih ništa dodala, niti oduzela. Miljana mi se baš dopala na početku ovog rijalitija, zadnjih dana je ponovo odlična. Najbolje se pokazuje kada je sama, bez veze sa bilo kim. Malo sam se razočarala što neće pevati na Zadrugoviziji, ali je razumem. Pokušala sam da je ipak ubedim da peva, ali neće, to je njen princip. Pojaviće se na bini, ali neće imati glavnu ulogu. Ovo što je Mina rekla, da Miljana vređa... Ne, ona uvek iznese svoje mišljenje, a svakog zaboli istina. Ona je uvek objektivna, dobar je čovek, želi svima da pomogne, nije zlopamtilo. I kada pogreši, ne ponovi grešku. Jeste moje dete, ali najiskrenije mislim da je dobar čovek. Naravno da, kao majka, ne želim da neko upire prstom u moje dete, što se tiče menjanje partnera, ku*varluka, ali Miljana mene ne sluša, kao i kad joj govorim za duboki dekolte. Svi smo mi bili u njihovim godinama, ako je žena lepa i zgodna, vidi se to i u potpuno zatvorenoj garderobi. Ne mogu da utičem na Miljanu, ona je svojeglava, najteža je bila za vaspitavanje od sve tri ćerke, u svakom smislu je posebna. Nju ostavljam, da zaradi novac za sebe i svog sina. A dotičnog šaljem u izolaciju. On je duh za mene!", objasnila je Marija.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs /M.M.

Kurir