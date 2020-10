KRISTIJANE, ČEKA TE ZATVOR OD 12 GODINA: Golubović će ponovo biti iza rešetaka? Detalji isplivali u JEZIVOJ SVAĐI (VIDEO)

Opasna svađa nastala je između Kristijana Golubović i Marije i Miljane Kulić, kada je čak obezbeđenje moralo da reaguje, ali i svi zadrugari, jer se Golubović zaleteo na Mariju.

Miljana i Marija su nakon toga rešile da napuste rijaliti, napominjući da one sa njim kao žene ne mogu da se biju, što je izazvalo opšti kolaps i svađu, a sve je počelo vređanjem Kristijanove supruge, jer su je Kulićke nazvale "daskom".

Međutim, uoči svađe Miljana se u raspravi sa Kristijanom osvrnula na njegov sukob sa Stanijom Dobrojević i njegove navodne pretnje smrću uživo u programu, pa pomenula opet njegovu suprugu:

"Onda, nije normalna, ako čeka tebe, koji si doživotni robijaš, ko zna još koliko godina robije te čeka, Stanija Dobrojević ti neće ostati dužna, pretio si smrću, to je ugrožavanje sigurnosti građana, za to možeš da ideš od osam do dvanaest godina u zatvor", vikala je Miljana dok je voditelj pokušavao da smiri situaciju.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir