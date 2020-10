KRISTIJAN GOLUBOVIĆ ZAPRETIO: Garantujem da će reagovati Hitna pomoć! Dajem PARE ako se to ne desi!

Ivan Mitrović Biza već dugo izaziva rijaliti učesnika Kristijana Golubovića na fer tuču po pravilima MMA borbe, i, kako tvrdi, ovaj meč će se najzad odigrati u "Zadruzi 4".

Kristijan je prihvatio izazov, a pre ulaska u rijaliti, u jednom lajv obraćanju na Fejsbuku obećao je da će dati Bizi ogromnu sumu ako uspe da ga pobedi u tuči.

"Bizi sam svašta rekao, ali neću da ga šamaram, pošto vidim da je cava i da ide u policiju da se žali. Pošto on ne može nikako da uđe u "Zadrugu" bez mene i bez aminovanja Mitrovića, reći ću mu ovako, javno... Nudim Bizi 300.000 evra ako me dobije na uličnoj tuči, a on meni neka da koliko ima... 100 evra, 50 evra, hiljadu evra ima, 3 kao što je rekao, 5 kao što je obećao... Evo, ja dajem 300.000 evra Bizi na ulici, ako hoće da se potuče sa mnom", rekao je Kristijan pred kamerom svog mobilnog telefona.

"Ja garantujem da će biti nokautiran i da će morati da reaguje Hitna pomoć. Ako ne uradim to što sam rekao, dajem pare", dodao je Golubović.

