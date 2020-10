CRVENA KOSA, TANKE OBRVE, BEZ SILIKONA I BOTOKSA: Ovako je bivša policajka Lili izgledala pre OPERACIJA! NEPREPOZNATLJIVA (FOTO)

Sin rijaliti učesnice i bivše policajke Ljiljane Stevanović, Dimitrije, pokazao je kako je njegova majka izgledala pre operacija.

"Ljiljana je jedna jednostavna žena, radila je u policiji pre 15 godina, od tada je radila pomalo, znaju je ljudi po gradu. Ne interesuju je mišljenja drugih, korigovala je lice, i sad mnogi ni ne veruju da je radila u policiji. Nikada mi nije pričala o poslu, nije želela da otkriva detalje jer je ipak policija u pitanju", rekao je Ljiljanin sin Dimitrije.

"Ona je tek nakon što je završila profesionalnu karijeru počela sa operacijama. Dugo ulaže u to, to je godinama negovano, održavano. Retko je da neko ima majku koja tako izgleda, ona ipak ima 54 godine. Ceo život se neguje, uvek hoće da izgleda lepše, bolje, i traži muškarca koji to može da pokrije, nekog ko će stati iza nje, ko će to moći da joj ispuni što voli. Radila je u policiji, ali je bila dobra, nije bila stroga, sve moje želje je ispunjavala, ona je dobar policajac", dodao je on u "Premijeri".

