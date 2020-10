HTEO SAM DA SE SEČEM ŽILETOM: Kristijan i Lili izneli ono što javnost ne zna! Evo šta se desilo dok je on bio u ZATVORU (VIDEO)

Kristijan Golubović i Ljiljana Stevanović osamili su se i progovorili o temama koje samo njih dvoje povezuju.

Prisetili su se trenutka kada je Kristijan uhapšen, a pomenuli su i famoznu "kajlu od dve kile" koju je inspektorka zapazila i primetila još u vremenu kada ga je navodno hapsila.

"Imao si dužu kosicu, sećam se", rekla je Lili.

"Oni su hteli da me šišaju u CZ, doveli mi načelnika, hteo sam da se sečem žiletom", rekao je Kristijan, pa je Lili pomenula kako je nosio kajle.

"Ja sam ih prvi doneo ovde, zlatari mi rekli da sam im napravio posao. Ja sam im davao reklamu, nabacivao sam im mušterije", rekao je Kristijan.

"Tebi je na jednom lancu pisalo Kristijan? Jesi li to sačuvao?", dodala je Lili.

"Da, to mi je žena kidala slovo po slovo, jer je htela da me sroza, nije joj bilo do para. Kad sam ja otišao u zatvor, tada je otvoren Instagram, i ona mi našla neki virtuelni se*s tu, haos napravila", dodao je Kristijan.

"Ja i ti imamo tema do kraja rijalitija, jer imamo naše teme, to narod želi da čuje, a ne ko je ukrao parče torte", rekao je Kristijan.

